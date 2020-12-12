أدهم نابلسي يحقق إنجازا جديدا بكليبه الجديد

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حصد كليب أغنية الفنان اللبناني أدهم النابلسي والذي حمل عنوان "حان الآن"، نسب مشاهدة عالية بعد أن طرحه عبر قناته الخاصة على "يوتيوب".



وحقق العمل بعد أسابيع على طرحها حوالي الـ 11 مليون مشاهدة ولاقى إعجاب الكثيرين.



وتقول كلماتها:" وتعبيرا عن الحالة اللي جوايا.. هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي.. وجودك جنبي بالنسبالي ده كفاية.. موافق أعمل أي حاجة ترضيكي.. وحان الآن.. حبك ف قلبي ياخدله مكان.. ده مالي قلبي ولسه كمان"



يذكر أن أغنية "حان الآن" كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد ياسر.

