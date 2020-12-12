التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام السيتي بالبريميرليج

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:32 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يلتقي نادي مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمي : دي خيا.

خط الدفاع: ليندوف، بيساكا، ماجوير، شو.

خط الوسط: بوجبا، فيرنانديز، دي بيك.

خط الهجوم: راشفورد، مارسيال، كافاني.

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