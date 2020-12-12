اتحاد الكرة يلبي طلب الأهلي بشأن فتح القيد الشتوي في يناير

قام الاتحاد المصري لكرة القدم بتلبية طلب النادي الأهلي والأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، بشأن فتح باب القيد الشتوي في يناير بدلا من فبراير.





يأتي ذلك حسب ما أوضح مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم فتح القيد الشتوي في يناير بسبب الأندية المشاركة الإفريقية.





وكانت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية ذكرت أن الأهلي ضغط بكل قوته من أجل فتح باب القيد الشتوي في شهر يناير المقبل بدلا من فبراير، لكي يستفيد من صفقاته في كأس العالم للأندية.





جدير بالذكر أن الأهلي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.



