عادل كرم يوجه الشكر لجمهوره بعد انتهاء "الهيبة الرد"

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وجه الفنان اللبناني ​عادل كرم​ كلمة شكر لجمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، لفريق مسلسل "​الهيبة الرد​" بعد انتهاء عرضه.



و كتب فيها :" بنهاية الهيبة الرد من قلبي بشكر كل فريق العمل، المبدع سامر البرقاوي، الممثلين جميعا وعلى رأسن الكبيرة منى واصف، والنجوم تيم حسن وديما قندلفت، عبدو وأويس وسعيد ونزيه وروزينا وأبو عقيل وأبو علي والكل ومن القلب الشكر للإستاذ ​صادق الصباح​، كل المشاهدين وأهل الإعلام وإلى اللقاء قريبا".



لاقى المنشور إعجاب عدد كبير من متابعيه والعديد من التعليقات الداعمة لفريق عمل المسلسل الذي لاقى رواجاً واسعاً في صفوف المشاهدين.