فضل شاكر يرفع منسوب التشويق لجمهوره بأحدث أعماله "ابقى قابلني"

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:50 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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رفع النجم اللبناني فضل شاكر​، منسوب التشويق لجمهوره من خلال طرح الإعلان الدعائي لأغنيته الجديدة "​إبقى قابلني​"، كاشفا عن موعد طرحها وهو في يوم الإثنين 14 من الشهر الحالي.

وكان فضل قد أعاد مؤخرا غناء اغنية "ذهب الليل"، وطرحها على يوتيوب بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

يذكر أن هذه الأغنية غناها الفنان المصري محمد فوزي لأول مرة في فيلم معجزة السماء، وهي من كلمات الشاعر حسين السيد.

على صعيد آخر إحتفل ابنه الفنان محمد شاكر بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى كاترينا، اذ نشر صورة له برفقتها على حسابه الخاص معلنا هذا الخبر للجمهور.

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