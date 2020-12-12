عاجل.. المحكمة الدستورية النمساوية تلغي قانون يحظر الحجاب في المدارس

قررت المحكمة الدستورية في النمسا، إلغاء قانون يحظر على أطفال المدارس الابتدائية ارتداء غطاء الرأس الديني، مؤكدة أن هذا القانون يستهدف الفتيات المسلمات المحجبات ويفصلهن عن المجتمع بطريقة تمييزية.





كانت الحكومة الائتلافية قد أقرت هذا القانون العام الماضي، وقالت إنه يهدف لحماية التلميذات في المرحلة الابتدائية من الضغوط الاجتماعية، إلا أن المحكمة رفضت القانون، وقالت إن الحكومة كان يجب عليها سن تشريع يحمي الفتيات من التنمر.



