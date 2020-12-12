الكشف عن حقيقة توقيع عقوبة من اتحاد الكرة على صالح جمعة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:51 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بإتحاد الكرة ، أن تواجد صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا ، في مدرجات استاد السلام ، خلال مواجهة فريقه مع الإنتاج الحربي ليست مسئولية لجنة المسابقات ، وذلك رغم الشكوك حول إصابة اللاعب بفيروس كورونا وغيابه عن مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس الجمعة.

وأوضح مرزوق في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc  مصر ، أن لجنة المسابقات غير منوطة بتوقيع عقوبة على صالح بسبب خرقه الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وقال مرزوق أن المسحة التي أجراها صالح لم تكن واضحة وسيتم إعادتها صباح اليوم السبت وفقاً للبروتكول المتعارف عليه ، مشيرا إلى أنه حتى الآن غير مؤكد إصابة اللاعب بشكل قاطع بالفيروس.



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