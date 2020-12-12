طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يطلب مساعدة حسين الشحات

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:29 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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استنجد ضياء تامر، أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، صاحب الـ11 عام من بنها، بنجم النادي الأهلي حسين الشحات، وطلب مساعدته.

وأكد ضياء خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج نمبر وان الذي يذاع على قناة النهار، أنه مولود بإعاقة في قدمه بسبب عدم وجود صابونة في الركبة.

وأشار إلى أنه يعشق الأهلي وبالتحديد اللاعب حسين الشحات وكذلك محمد مجدي أفشة وكهربا وعلي معلول. 

وواصل، "نفسي أكون لاعب بالأهلي زي حسين الشحات وأتمنى مقابلته والتحدث معه، كما أتابع كرة القدم العالمية  بشغف كبير وبشجع محمد صلاح وريال مدريد". 

واستكمل،"أتمنى الشفاء وأن أكون مثله ومثل بقية الأطفال وأن أسير من جديد على قدمه ومقابلة لاعبي ونجوم الأهلي". 

على جانب أخر، قال والد الطفل ضياء تامر، "ابني ولد بهذه الإعاقة وتم عمل تحليل وراثي وأثبت أنه لا يوجد صله قرابة بينه وبين زوجته وتم إجراء عملية جراحية له عن طريق التأمين الصحي لظروف الأسرة المالية الصعبة". 

وتابع، "كان مطلوب لي (عظمة) من خارج مصر اسمها بلوك سعرها 12 ألف جنية والوالد باع قطعة أرض كان يملكها للصرف على علاجه". 

وأتم، "المطلوب لجراحته مبلغ مالي كبير فوق قدرات الأسرة المالية".

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