إصابة الإعلامية الأمريكية الشهيرة إلين ديجينيريس بفيروس "كورونا"

أعلنت مقدمة البرامج الحوارية الأمريكي، إلين ديجينيريس، اليوم الخميس، عن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.





وقالت ديجينيريس (62 عاما) في بيان لها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إنها مصابة بـ(كوفيد-19)، وطمأنت جمهورها بأنها تشعر بأنها في حالة جيدة.





وتابعت أنه تم إخطار كل الأشخاص الذين كانوا على تواصل وثيق معها، وأنها تتبع كافة الإجراءات الاحترازية التي تنصح بها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.



