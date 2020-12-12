طارق الشيخ يعتذر لجماهير الزمالك ويؤكد: كانت فقرة ساخرة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:20 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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قدم المطرب طارق الشيخ الاعتذار لجماهير نادي الزمالك، بسبب أغنية "القاضية ممكن"، التي قام بتأديتها بأحد البرامج التلفزيونية، والتي صدرت مشهد ساخن عبر صفحات السوشيال ميديا، إضافة إلى وجود صخب من جماهير القلعة البيضاء لهذا السبب.

وقال الشيخ في تصريحات تلفزيونية لبرنامج نمبر وان، "اتقدم بكامل الاعتذار لجماهير نادي الزمالك الذي أنا واحد منهم، الفقرة كانت بعيدة عن الأمور الجدية بشكل نهائي، كانت في الأصل فقرة ساخرة، ولم أتوقع هذا الصدي".

وأضاف، " أكرر اعتذاري الكامل لجماهير نادي الزمالك مرة أخرى، ولم يتواصل معي محمد مجدي أفشة أو محمود عبدالرازق شيكابالا بعد إصدار هذه الأغنية ".



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