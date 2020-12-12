طارق الشيخ: رغم زملكاويتي هتصور مع الخطيب لو قابلته

أكد المطرب المصري طارق الشيخ، أنه لم يقصد مطلقا أن يغضب أي مشجع من جماهير نادي الزمالك بشكل نهائي، بسبب الأغنية التي تم ذكرها في أحد البرامج التلفزيونية كانت عبارة عن فقرة ساخرة فقط ولم تكن على سبيل الجد مطلقا.





وقال الشيخ في تصريحات تلفزيونية لبرنامج نمبر وان، " لو قابلت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لطلبت أن التقط معه أحد الصور رغم زملكاويتي، خاصة وأنه شخصية عامة ومحترمة للغاية".





وأضاف، " يجب أن نقضي بشكل نهائي على التعصب بين جماهير النادي الاهلي ونادي الزمالك، ولم اقصد مضايقة اي مشجع بالأغنية التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، والتي لم اتوقع لها هذا الصدى في كل وسائل الإعلام المختلفة".



