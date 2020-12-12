الخطيب: الأهلي يضع الدور المجتمعي هدفًا أساسيًّا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:14 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على أن الأهلي يضع الدور المجتمعي هدفًا أساسيًّا يسعى إلى تحقيقه، وهو ما تمثل بشكل فعلي من خلال تدشين مؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية، التي تم إشهارها بشكل رسمي، لتبدأ مهامها ضمن البرنامج الانتخابي لمجلس الإدارة الحالي.

وأوضح أن المجلس كان يقوم بخطوات مستمرة من أجل إشهار المؤسسة بالشكل المناسب الذي يليق بمكانة النادي، وذلك لكي تقوم بأنشطتها بشكل احترافي يعكس مكانة القلعة الحمراء، التي لا خلاف عليها في هذا الصدد.

وأضاف رئيس الأهلي أن مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية كان يعمل على إنجاز العديد من الملفات، وأن دوره تجاه الخدمات المجتمعية كان على رأس هذه الملفات، التي تم دراستها بعناية قبل أن يتم الإشهار بالشكل القانوني لمؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، في إطار يتناسب مع الدور المنتظر الذي يجب أن يقوم به النادي خلال الفترة المقبلة.

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