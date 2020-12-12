الخطيب: قمنا باجراء تغيير واسع في قطاع الناشئين.. وتقليل عدد فرق أسهم في حصر المواهب

قال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي إن الجميع داخل الأهلي يعمل من أجل الصالح العام، وإن المجلس الحالي أجرى تغييرات واسعة في قطاع الناشئين، من خلال دراسة تقرير الكابتن فتحي مبروك، المدير السابق للقطاع، الذي أكد الحاجة إلى ضرورة إجراء إصلاحات عديدة.





وأوضح أن عملية تطوير القطاع داخل لجنة التخطيط للكرة شهدت العمل على اختيار أفضل العناصر، بعد أن تم إسناد رئاسة القطاع إلى خالد بيبو، ليبدأ بعدها التطوير الفني والإداري، والتعاقد مع التشيكي بروكيتش، الخبير المميز، لتطوير كل الجوانب الخاصة بالناشئين والبراعم.





وأضاف أن تقليل عدد فرق الناشئين أسهم في حصر المواهب المميزة جدا، ليتم توفير الإمكانات اللازمة لها، من حيث الثقافة المطلوبة وبرامج التدريب والتغذية، وفقًا لأحدث الأساليب والطرق العالمية.





وألمح الخطيب إلى أن انتشار أفرع أكاديمية النادي لكرة القدم بمختلف محافظات مصر يساعد على تعزيز ارتباط النادي بجماهيره، فضلًا عن كونها موردًا ماليًّا، مؤكدًا أن قطاع الأكاديمية يسير بخطوات ثابتة لتحقيق نجاحات كبيرة.





وأكد رئيس النادي أن مجلس الإدارة عدَّل اللوائح المالية لفرق النشاط الرياضي، بما يتناسب مع قيمة وشعبية الأهلي، وذلك جنبًا إلى جنب مع عملية التدعيم المستمرة لكل الفرق من أجل المنافسة على البطولات، مؤكدًا أن هناك قيمة أدبية وتسويقية كبيرة لا تقدر بثمن يحصل عليها كل من يرتدي قميص النادي وتستمر معه طوال العمر.