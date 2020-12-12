الخطيب: الأهلي لا يتأخر عن دعم كل من ينتمي له.. ومؤمن في طريقه إلى إنجلترا إنجلترا للعلاج

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إن مؤمن زكريا ترك بصمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مشواره الإفريقي، بعد أن سبق له تسجيل العديد من الأهداف بقميص الأهلي في وقت سابق، لافتًا إلى أن مؤمن أخبره بأن أسعد لحظات حياته حضور الجماهير إلى منزله لدعمه.

وأشار إلى أن الأهلي لا يترك أبناءه، ولا يمكن أن يتأخر عن دعمهم، وأن مؤمن زكريا هو أحد أبناء النادي المخلصين، وأن دعمه ومساندته واجب على الجميع.

وأضاف الخطيب: «أؤكد على ما قاله مؤمن بأن الأهلي هو حياة نعيشها، وهو أمر لا خلاف عليه، وروح القلعة الحمراء هي ما تصنع البطولات وهو ما ظهر في التفاف اللاعبين حول مؤمن وإهدائه الألقاب والبطولات».

وشدد رئيس النادي على أن الأهلي لا يتأخر عن دعم كل من ينتمي له في أي ظرف إنساني، وأن مسئولي النادي على تواصل مستمر مع أسرة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب، وأن هذا الأمر طبيعي وعادي داخل النادي صاحب المبادئ، التي تميزه من حيث الانتماء والترابط، وهو من أهم أسباب التوفيق والنجاح. وقال إن النادي حصل على الموافقة القانونية من الجهات المختصة، وبعدها صرف قيمة تعاقد مؤمن زكريا بشكل كامل من منطلق قيم القلعة الحمراء.

وأضاف أن مؤمن زكريا أحد اللاعبين المميزين، وصاحب موهبة حقيقية، وأنه سجل العديد من الأهداف الصعبة التي تكشف موهبته الفذة، لافتًا إلى أن هناك اتجاهًا لسفره إلى إنجلترا لتلقي العلاج، بتحركات من جانب مسئولي النادي، متمنيًا له العودة في أقرب فرصة

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