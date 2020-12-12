أجهزة الأمن تكشف حقيقة خطف الأطفال وقتلهم في الصف

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة حقيقة ما تم نشر عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص مقيم بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة يطالب بالتحقيق مع تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص محددين وآخرين لقيامهم بالتنقيب عن آثار وخطف وقتل عدد من الأطفال من بينهم طفلة "محددة" ودفنهم بحفرة أسفل عقار المشكو فى حقهم إمتدت حتى أسفل عقار الشاكى مسببة هبوط وتشققات وتصدعات فى منزله.





بالفحص تبين عدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو المشار إليه وأن حقيقة إتهام الشاكي ترجع إلى وجود خلافات جيرة بينه وبين المشكو في حقهم، ولم يُستدل على أى شواهد أثرية ظاهرة بالمنزل محل الشكوى وكذا عدم وجود أية بيانات مدرجة بإسم الطفلة المحددة.



