ضياء السيد يهاجم "كاف" بتصريح مفاجئ

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:41 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن جميع قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" متخبطة بشكل كبير.

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش: "جميع قرارات الكاف متخبطة والمغرب هي الأقوى داخل الاتحاد الأفريقي".

وأكمل: "لاعبو الزمالك قادرون على فصل الأزمات الإدارية، واستقرار الجهاز الفني واللاعبين يدعمهم نحو تحقيق نتائج جيدة بعيدا عن الأزمات الإدارية".

وأتم: "هناك تعجل في البيانات الصادرة من اللجنة الثلاثية بالزمالك، إصدار البيانات ستؤثر على أداءها".

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