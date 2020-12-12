جميلة عوض تكشف لـ"الفجر الفني" عن لحظاتها السعيدة فى 2020

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:27 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعربت الفنانة جميلة عوض، عن سعادتها الشديدة بتواجدها فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 42.


وكشفت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن من أهم اللحظات السعيدة عليها فى عام 2020، موضحة أنها ردود أفعال الجمهور التي تلقتها على بطولة حكاية "لازم أعيش"، ضمن مسلسل "إلا أنا" الذي عرض مؤخرًا.

حكاية "لازم أعيش" من تأليف نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنوروسلمى أبو ضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد على.

والحكاية هى السادسة من مسلسل "إلا أنا" الذى تقف على إنتاجه شركة أروما للمنتج تامرمرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.



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