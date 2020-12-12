سمير غانم: أنا خجول وما عاكسش في حياتي غير مديحة كامل





قال الفنان سمير غانم، إنه بطبعه خجول جدًا ولم يعاكس أي فتاة خلال فترة مراهقته.





وأضاف خلال لقائه ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني بقناة "دي إم سي": "أنا محبتش غير بنت يونانية كانت جارتنا لكن مكنتش معبراني".





وأضاف: "الوحيدة اللي عاكستها كانت الفنانة الراحلة مديحة كامل لما شوفتها في إسكندرية وكانت حاجة زي القمر، وقلت لها إنتي زي القمر، وقالتلي ربنا يخليك".



