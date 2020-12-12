سمير غانم: أنا خجول وما عاكسش في حياتي غير مديحة كامل

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان سمير غانم، إنه بطبعه خجول جدًا ولم يعاكس أي فتاة خلال فترة مراهقته.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني بقناة "دي إم سي": "أنا محبتش غير بنت يونانية كانت جارتنا لكن مكنتش معبراني".

وأضاف: "الوحيدة اللي عاكستها كانت الفنانة الراحلة مديحة كامل لما شوفتها في إسكندرية وكانت حاجة زي القمر، وقلت لها إنتي زي القمر، وقالتلي ربنا يخليك".

وتابع: "اكتشفت مديحة كامل أيام إسكندرية، وجمعنا لقاء في إسكتش كنا بنمثله".

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