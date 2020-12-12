تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة ولفرهامبتون بالبريميرليج

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:16 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يواجه نادي استون فيلا نظيره ولفرهامبتون اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب والفرهامبتون بمدينة بيرمنجهام فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: مارتينيز.

خط الدفاع: مينجز، مات كاش، كونسا، تارجيت.

خط الوسط: دوجلاس لويز، ماكين، باركلي.

خط الهجوم: تريزيجيه، جاك جريليش، واتكينز.

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