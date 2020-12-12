تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة ولفرهامبتون بالبريميرليج

يواجه نادي استون فيلا نظيره ولفرهامبتون اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب والفرهامبتون بمدينة بيرمنجهام فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.





وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: مارتينيز.





خط الدفاع: مينجز، مات كاش، كونسا، تارجيت.





خط الوسط: دوجلاس لويز، ماكين، باركلي.





خط الهجوم: تريزيجيه، جاك جريليش، واتكينز.



