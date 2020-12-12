شيرين عبد الوهاب لـ نقيب الممثلين أشرف زكي: التكريم يتشرف بوجود اسمك عليه





هنأت الفنانة شيرين عبدالوهاب، نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، بتكريمه في مهرجان العربي للمسرح، عبر حسابها بتوتير.





ونشرت صورة تكريم أشرف زكي على خشبة المسرح خلال تكريمه معلقة :"أب وأخ وصديق لكل فنانين مصر، التكريم يتشرف بوجود اسمك عليه، رينا يخليك لينا يا دكتور أشرف زكي".





يذكر أن المعهد العالي للفنون المسرحية، بمهرجان العربي للمسرح، كرم الدكتور أشرف زكي، الذى بكى ثم سجد على خشبة المسرح.





يشار إلي أن حرص العديد من النجوم على حضور تكريم الدكتور أشرف زكى، للتعبير عن حبهم له، وعلى رأسهم الفنانة لبلبة وزوحتة الفنانة روجينا، 'كريم الحسيني، الإعلامية بوسي شلبي، وغيرهم من الفنانين.



