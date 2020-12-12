ضياء السيد يكشف رأيه في بداية سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:13 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أشاد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، بالظهور الاول لسيراميكا كليوباترا بالدوري.

وقال السيد لبرنامج الماتش: "سيراميكا كليوباترا استحوذ على الكرة ونجح لاعبيه في تثبيت أقدامهم سريعا،  ولكن لاحظت أن هناك مشاكل في المنطقة الدفاعية بالفريق".

وتابع: "لا يوجد في الكرة ما يسمى بشوط اللاعبين وشوط المدربين، فوز سيراميكا مهم جدا لهيثم شعبان، لأنه الاول له بالدوري الممتاز". 

 وعن اعتراض لاعب الانتاج عقب تبديله قال: ل"ابد أن يكون الغضب بحدود من جانب أي لاعب".

واتم: "بداية سيراميكا كليوباترا مميزة ولكن لابد وأن يبني عليها الفريق لأن القادم أصعب".

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