ضياء السيد يكشف رأيه في بداية سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري

أشاد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، بالظهور الاول لسيراميكا كليوباترا بالدوري.





وقال السيد لبرنامج الماتش: "سيراميكا كليوباترا استحوذ على الكرة ونجح لاعبيه في تثبيت أقدامهم سريعا، ولكن لاحظت أن هناك مشاكل في المنطقة الدفاعية بالفريق".





وتابع: "لا يوجد في الكرة ما يسمى بشوط اللاعبين وشوط المدربين، فوز سيراميكا مهم جدا لهيثم شعبان، لأنه الاول له بالدوري الممتاز".





وعن اعتراض لاعب الانتاج عقب تبديله قال: ل"ابد أن يكون الغضب بحدود من جانب أي لاعب".





واتم: "بداية سيراميكا كليوباترا مميزة ولكن لابد وأن يبني عليها الفريق لأن القادم أصعب".



