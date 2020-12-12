سامح صفوت ضيف "8 الصبح" على dmc للحديث عن ذكريات "يوميات ونيس"

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يحل الفنان سامح صفوت، ضيفًا على قناة "DMC" في برنامج "8 الصبح" غدا يوم السبت وذلك للحديث حول اعماله الفنية.

ومن المقرر أن يتحدث أيضا علي ذكريات مسلسل " يوميات ونيس" وذكريات كواليس التصوير مع محمد صبحي وسعاد نصر.

كما من المقرر أن يتحدث عن مسلسل "إحنا الطلبة" وفيلم "خلي الدماغ صاحي" وغيرها وأعماله المقبلة.

والبرنامج من تقديم داليا اشرف، ويذاع يوميا علي قناة "DMC" بداية من الساعة الثامنة صباحا ويضم عدد كبير من الفقرات

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