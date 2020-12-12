المركز القومي لثقافة الطفل يحتفل بالذكرى 109 لميلاد نجيب محفوظ

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:51 ص
بوابة الفجر
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احتفل المركز القومي لثقافة الطفل أمس الجمعة بالذكرى الـ109 بميلاد الاديب الكبير الراحل نجيب محفوظ.

وتم خلال الحفل تقديم فقرات وعروض مسرحية منها الأراجوز أداء صوتي وحركي للفنان ناصر عبد التواب ومشاركة الفنان أحمد جابر.

وقدمت فرقة "كذا لون" للعرائس والمسرح الأسود عرض مسرحي بتقنية المسرح الأسود "سكر وفلفل" على المسرح الأسود بالحديقة الثقافية من تأليف الكاتبة هجرة الصاوي.

والعرض ديكور هبة رشدي وولاء يسري وتريزا فريد، عرائس شعبان أبو الفضل، ملابس داليا شاهين، هندسة صوتية ميسرة خيري، تحريك أحمد جابر وشيماء مصطفى وضياء الفولي وخالد الخريبي، من إخراج شعبان أبو الفضل.

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