علي معلول: بطولة إفريقيا الأهم في مسيرتي.. والأهلي فريق بطولات

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:47 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن بطولة دوري أبطال إفريقيا التي فاز بها مع النادي الأحمر تعتبر الأهم في مسيرته.

وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :"أهم بطولة في مسيرتي مع النادي الأهلي، والنهائي الثالث كان حلم كبير ونجحنا في تحقيق الفوز".

وتابع :"الحمد لله على حب جماهير النادي الأهلي الكبيرة والتي تصل لـ70 مليون وتعني لي الكثير، وذلك من خلال العمل والانضباط والأخلاق، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم".

وواصل :"في مباراة 2006 بين الأهلي والصفاقسي التونسي كان هناك سوء توفيق للنادي التونسي وفاز النادي الأحمر باللقب، وكان هناك حسرة كبيرة في الشارع التونسي وتتعوض إن شاء الله".

وأوضح :"النادي الأهلي فريق بطولات فخلال 4 سنوات حققت 9 بطولات، وهو أمر يجعل اللاعب يطمح إلى مستوى أخر".

وأردف :"الأهلي منظومة رياضية ناجحة وكل شيء هنا يدار بالنظام".

وحول رأيه في رئيس النادي قال :"الكابتن محمود الخطيب أسطورة من أساطير الكرة المصرية ورمز كبير وهو شخصية محترمة ويختار التوقيت الصحيح للحديث مع اللاعبين".

واختتم حديثه :"أنا فرحان وسعيد بالتعامل مع محمود الخطيب، وأهديه لقب إفريقيا بعد الانتقادات التي وجهت له".

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