اليوم مباريات قوية الزعفران ودسوق وصيد المحلة بالقسم الثالث

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:49 ص
بوابة الفجر
نيرمين خضر
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يخوض فريق الزعفران مباراة هامة اليوم السبت غمام فريق مركز شباب كوم حماده في تمام الساعة الثانية ظهرا علي ملعب الزعفران في إطار مباريات الأسبوع الثاني، للمجموعة العاشرة، من مسابقة دوري القسم الثالث لكرة القدم.

يذكر ان فريق الزعفران لة مباراة مؤجلة مع فريق دسوق بالجولة الأولى.

ويواجة فريق دسوق نظيرة فريق الحامول علي ملعب دسوق الرياضي.

يذكر ان فريق دسوق خسر امام نظيره شباب كوم حماده بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويحل فريق سبورتنج كاسل ضيفا علي صيد المحلة
والجدير بالذكر ان فريق سبورتنج حقق فوزا امام فريق مركز شباب الحنفي بهدف نظيف .

ويلتقي فريق الحنفي مع فريق بسيون،وشهدت الجولة الأولى خسارة الفريقان.


ويواجه فريق بلطيم نظيرة فريق مطوبس، ويذكر ان بلطيم لة مباراة مؤجلة مع فريق عثماثون.

ويلتقي فريق عثماسون مع فريق سيدي سالم .

وقد فاز فريق سيدي سالم نظيره سيدي غازي بثلاثية نظيفة بالجولة السابقة.

ويواجة سيدي غازي فريق سمنود علي ملعب الحامول .
وقد فاز فريق سمنود علي نادي كوم حماده بهدف نظيف .

ويلتقي كوم حماده نظيره شباس الشهداء علي ملعب كوم حماده

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