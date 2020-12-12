عمرو أديب عن ضجة صور "الخطيب وميدو": "خفوا شوية" (فيديو)
السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:52 ص
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على الضجة التي أثيرت على صورة الكابتن أحمد حسام (ميدو) مع الكابتن محمود الخطيب، مندهشا: "على اللي اتعمل في ميدو.. هو إيه اللي حصل".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لو التقى بالكابتن محمود الخطيب سيلتقط معه صورة تذكارية، متابعا: "إيه القضية، فيها إيه لما ميدو يطلع مع الخطيب.. خفوا شوية إحنا بني آدمين".
وتابع: "الأهلي والزمالك دول مش ديانة.. دي كورة، وإحنا بني آدمين، فيها إيه لما فريق الزمالك كله يتصور مع الخطيب"، مضيفا: "الموضوع بدأ يبقى مرض، لا الزمالك وطن، ولا الأهلي وطن، اهدوا شوية وارجعوا خطوة للوراء، ده تعصب أعمى".
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