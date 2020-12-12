عمرو أديب عن ضجة صور "الخطيب وميدو": "خفوا شوية" (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على الضجة التي أثيرت على صورة الكابتن أحمد حسام (ميدو) مع الكابتن محمود الخطيب، مندهشا: "على اللي اتعمل في ميدو.. هو إيه اللي حصل".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لو التقى بالكابتن محمود الخطيب سيلتقط معه صورة تذكارية، متابعا: "إيه القضية، فيها إيه لما ميدو يطلع مع الخطيب.. خفوا شوية إحنا بني آدمين".

