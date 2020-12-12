صفقة كبرى في طريقها للأهلي بالشتاء والسومة خارج الحسابات

بات النادي الأهلي قريب من التعاقد مع صفقة كبرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك تمهيدا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر لها فبراير المقبل.





وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي يقترب من التعاقد مع والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، في فترة الانتقالات الشتوية.





وأشار عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إلى أن الأهلي يتواصل باستمرار مع الجونة، من أجل الحصول على خدمات والتر بواليا في الفترة المقبلة.





وواصل، "الأهلي لم ينجح في ضم بواليا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه يضع اللاعب تحت الاختبار في الوقت الجاري من أجل التعاقد معه في الميركاتو الشتوي".





وشدد على أنه من الصعب جدا أن يتعاقد الأهلي مع عمر السومة مهاجم أهلي جدة، بسبب راتبه الكبير.



