إلهام شاهين: كنت أنوي اعتزال الفن لهذا السبب





قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها كانت قد فقدت الثقة فى الأعمال السينمائية الحالية، فلم تجد عملًا سينمائيًا يستحق المشاركة فيه لدرجة أنها كانت تنوى الاعتزال لكثرة رفضها الأعمال التى تقدم إليها.





وأشارت مداخلة هاتفيه فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إلى أنها قرأت سيناريو فيلم "حظر تجول" وجدت أنها فكرة مهمة، وهذا الأمر شجعها كثيرًا على تقديم أعمال فنية تناقش عددا من القضايا المهمة .





ولففتت إلى أن أمير رمسيس هو صاحب فكرة العمل الرائعة، وكنت أريد إنتاج هذا العمل ولكن تعثر الأمر، مشيرة إلى أنها تهدى تلك الجائزة التى حصلت عليها بمهرجان القاهرة السينمائي لجميع صناع هذا العمل الرائع.







