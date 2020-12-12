محمد أنور: الزعيم عادل إمام بيحبني وأشاد بي





قال الفنان محمد أنور، إن الفنان الكبير عادل إمام هو الزعيم بالنسبة لنا وحصل موقف أن الزعيم عادل إمام بيحبنى وأشاد بي، وكنا فى الساحل ومحمد إمام بيقولى ان الزعيم بيحبك جدا وبيحب أدوارك.





وأضاف انور خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس " على شاشة الحياة"، أنور انه قام بغناء المهرجانات ، وقام انور بتقليد الفنان عبد الله مشرف.





وقال إن هناك عددًا من المواقف الطريفة له بمسرح مصر ومنها لما أوس اوس يقوم بشد البنطلونات.





وأشار إلى أن أغلب بيخرج من على النص ومنه جملة "إنتى مكسوفة" والناس حبيتها.