أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:00 ص
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 12 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:
طقس السبت نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا شرقًا.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس السبت ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الغربية.
- نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من (مطروح- السلوم- سيوة- سيدي براني).
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد منخفض جوي، ويتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.
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