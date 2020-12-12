أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 12 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا شرقًا.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس السبت ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الغربية.

- نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من (مطروح- السلوم- سيوة- سيدي براني).



