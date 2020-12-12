رد مدوي.. الخطيب يعلق على الراحلين عن الأهلي

رد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على إمكانية حزنه على رحيل بعض اللاعبين عن النادي الأحمر في الفترة الماضية.





وقال بيبو في تصريحات عبر قناة الأهلي :"لم أحزن لرحيل لاعب عن الأهلي، أنا حزين عليهم ومن المفترض أن يحزنوا هم لرحيلهم عن النادي".





وتطرق للحديث عن أسباب تواجده بشكل مستمر في بعثات الفريق الأحمر :"تعاملت مع هذا الأمر ليس كرئيسا للنادي ولكن من إحساسي بأني لاعب كرة قدم".





وزاد :"الأعضاء يختارون رئيس النادي من أجل أن يتواجد في النادي بشكل كامل ولكي يراعي المولى عز وجل في عمله".





وواصل :"أشكر اللاعبين على مشاعرهم الكبيرة، ولكن من كثرة حبي للنادي الأحمر كان لا بد أن أكون متواجدًا، فطالما في استطاعتي ذلك فسأفعل".





وأشار :"اللاعبون يشعرون بتواجدي معهم وأتمنى أن أعيد الثقة إلى اللاعبين مرة أخرى لكي يحققوا البطولات للنادي الأحمر.











