رد مدوي.. الخطيب يعلق على الراحلين عن الأهلي
السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:16 ص
علي نبوي
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رد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على إمكانية حزنه على رحيل بعض اللاعبين عن النادي الأحمر في الفترة الماضية.
وقال بيبو في تصريحات عبر قناة الأهلي :"لم أحزن لرحيل لاعب عن الأهلي، أنا حزين عليهم ومن المفترض أن يحزنوا هم لرحيلهم عن النادي".
وتطرق للحديث عن أسباب تواجده بشكل مستمر في بعثات الفريق الأحمر :"تعاملت مع هذا الأمر ليس كرئيسا للنادي ولكن من إحساسي بأني لاعب كرة قدم".
وزاد :"الأعضاء يختارون رئيس النادي من أجل أن يتواجد في النادي بشكل كامل ولكي يراعي المولى عز وجل في عمله".
وواصل :"أشكر اللاعبين على مشاعرهم الكبيرة، ولكن من كثرة حبي للنادي الأحمر كان لا بد أن أكون متواجدًا، فطالما في استطاعتي ذلك فسأفعل".
وأشار :"اللاعبون يشعرون بتواجدي معهم وأتمنى أن أعيد الثقة إلى اللاعبين مرة أخرى لكي يحققوا البطولات للنادي الأحمر.