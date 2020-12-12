رد مدوي.. الخطيب يعلق على الراحلين عن الأهلي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
رد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على إمكانية حزنه على رحيل بعض اللاعبين عن النادي الأحمر في الفترة الماضية.

وقال بيبو في تصريحات عبر قناة الأهلي :"لم أحزن لرحيل لاعب عن الأهلي، أنا حزين عليهم ومن المفترض أن يحزنوا هم لرحيلهم عن النادي".

وتطرق للحديث عن أسباب تواجده بشكل مستمر في بعثات الفريق الأحمر :"تعاملت مع هذا الأمر ليس كرئيسا للنادي ولكن من إحساسي بأني لاعب كرة قدم".

وزاد :"الأعضاء يختارون رئيس النادي من أجل أن يتواجد في النادي بشكل كامل ولكي يراعي المولى عز وجل في عمله".

وواصل :"أشكر اللاعبين على مشاعرهم الكبيرة، ولكن من كثرة حبي للنادي الأحمر كان لا بد أن أكون متواجدًا، فطالما في استطاعتي ذلك فسأفعل".

وأشار :"اللاعبون يشعرون بتواجدي معهم وأتمنى أن أعيد الثقة إلى اللاعبين مرة أخرى لكي يحققوا البطولات للنادي الأحمر.



أخبار تهمك

نجم الأهلي يُعاتب عصام الشوالي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

غيابات بالجملة تضرب الزمالك قبل مواجهة المقاولون

منذ أقل من ساعتين

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

موعد ومكان إقامة نهائي السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ساعة

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

منذ حوالي 4 ساعات

رد مدوي.. الخطيب يعلق على الراحلين عن الأهلي

منذ 42 دقيقة

رسالة مثيرة من أمير مرتضي منصور.. تعرف عليها

منذ ساعتين

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 3 ساعات

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يدرس استعباد «المنحوس» من تشكيل الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ ساعة

صفقة المقاصة الجديدة ممنوعة من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 5 ساعات

تغيير مفاجيء من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

هيثم شعبان يُعلن تشكيل كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

07:42 م

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

09:49 م

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

09:06 م

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

11:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر