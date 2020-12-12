بايدن: نحذر من ارتفاع كبير في عدد الوفيات جراء كورونا الأيام المقبلة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:13 ص
بوابة الفجر
Advertisements

حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الشعب الأمريكي من ارتفاع كبير في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القادمة.

 

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، أطلب من الأمريكيين الالتزام بارتداء الكمامة، مطالبًا بالوثوق بلقاحات كورونا التي تنتجها الشركات الأمريكية.

 

وأضاف، لدينا اقتصاد سيئ والمواطنون يعانون جراء هذا الوضع، متعهدًا بخلق مجتمعات قوية وشاملة .

 

وفي وقت سابق من اليوم؛ منحت مجلة تايم الأمريكية، لقب شخصية العام إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لعام 2020.

 

واختارت المجلة الرئيس الأمريكي ونائبته، من قائمة المتأهلين للتصفيات النهائية التي شملت الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

 

وذكرت مجلة "تايم" عن بايدن وهاريس، أن انتخاب نائب الرئيس السابق ورفيقته في الترشح، وهي سناتور عن ولاية كاليفورنيا، كسر حاجز "النوع الاجتماعي والعِرق".

 

وأضافت، "الولايات المتحدة اشترت ما كانا يبيعانه، فبعد أعلى نسبة مشاركة (للناخبين) في قرن من الزمان، حصدا ما يصل إلى 81 مليون صوت، وهو أكبر عدد أصوات في تاريخ انتخابات الرئاسة، وتفوق (بايدن) على ترامب بنحو سبعة ملايين صوت" .

أخبار تهمك

غيابات بالجملة تضرب الزمالك قبل مواجهة المقاولون

منذ أقل من ساعتين

رسالة مثيرة من أمير مرتضي منصور.. تعرف عليها

منذ ساعتين

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 5 ساعات

تغيير مفاجيء من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد ومكان إقامة نهائي السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ساعة

هيثم شعبان يُعلن تشكيل كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

منذ حوالي 7 ساعات

رد مدوي.. الخطيب يعلق على الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يدرس استعباد «المنحوس» من تشكيل الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يُعاتب عصام الشوالي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ ساعة و 7 دقيقة

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة المقاصة الجديدة ممنوعة من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

07:42 م

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

09:49 م

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

09:06 م

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

11:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر