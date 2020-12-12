بايدن: نحذر من ارتفاع كبير في عدد الوفيات جراء كورونا الأيام المقبلة

حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الشعب الأمريكي من ارتفاع كبير في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القادمة.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، أطلب من الأمريكيين الالتزام بارتداء الكمامة، مطالبًا بالوثوق بلقاحات كورونا التي تنتجها الشركات الأمريكية.

وأضاف، لدينا اقتصاد سيئ والمواطنون يعانون جراء هذا الوضع، متعهدًا بخلق مجتمعات قوية وشاملة .

وفي وقت سابق من اليوم؛ منحت مجلة تايم الأمريكية، لقب شخصية العام إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لعام 2020.

واختارت المجلة الرئيس الأمريكي ونائبته، من قائمة المتأهلين للتصفيات النهائية التي شملت الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وذكرت مجلة "تايم" عن بايدن وهاريس، أن انتخاب نائب الرئيس السابق ورفيقته في الترشح، وهي سناتور عن ولاية كاليفورنيا، كسر حاجز "النوع الاجتماعي والعِرق".

وأضافت، "الولايات المتحدة اشترت ما كانا يبيعانه، فبعد أعلى نسبة مشاركة (للناخبين) في قرن من الزمان، حصدا ما يصل إلى 81 مليون صوت، وهو أكبر عدد أصوات في تاريخ انتخابات الرئاسة، وتفوق (بايدن) على ترامب بنحو سبعة ملايين صوت" .