حسين فهمي يكشف أغرب موقف تعرض له من معجبة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
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أوضح الفنان حسين فهمي، أن القبلات فى الأفلام أحيانا يكون المشهد يتطلبها وقد قدم أربع أفلام مع شادية ولم يقبلها ولا مرة.

وأضاف خلال استضافته فى برنامج "لايف من الدوبلكس" المذاع على قناة "سي بي سي": أن أغرب موقف تعرض له من معجبه أنه فى إحدى المرات دخل حجرة فى فندق ووجد معجبة تنتظره أسفل السرير واتصل بالأمن على الفور. 
 
وأضاف أنه التحق بكلية الحقوق لمدة عامين ولكنه لم يكن يحبها ودخلها بسبب رغبة أهله فى دراسة الحقوق، ثم التحق بمعهد السينما، 

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