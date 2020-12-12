حسين فهمي يكشف أغرب موقف تعرض له من معجبة





أوضح الفنان حسين فهمي، أن القبلات فى الأفلام أحيانا يكون المشهد يتطلبها وقد قدم أربع أفلام مع شادية ولم يقبلها ولا مرة.





وأضاف خلال استضافته فى برنامج "لايف من الدوبلكس" المذاع على قناة "سي بي سي": أن أغرب موقف تعرض له من معجبه أنه فى إحدى المرات دخل حجرة فى فندق ووجد معجبة تنتظره أسفل السرير واتصل بالأمن على الفور.