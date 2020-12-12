الخطيب يكشف مفاجأة في التعاقد مع موسيماني

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:10 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف محمدود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تفاصيل التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خلفا للسويسري رينيه فايلر.

وقال في تصريحات عبر قناة الأهلي :"كان أمامنا 10 أيام في عقدنا مع فايلر بأننا نشكره أو يقوم هو بتوجيه الشكر لنا والرحيل".

وتابع :"عندما شعرنا بعدم تركيزه عقدنا اجتماعا كبيرا مع فايلر وأكدت له بأن هناك أمور ليست مستقرة وطلب بأن يسافر إلى سويسرا لكي يزور أسرته".

وواصل :"عندما طلب السفر طلبت منه أن يقوم بتجديد العقد ولكنه كان مترددًا وفي ذلك التوقيت قررنا رحيله ووضعنا البدائل".

وزاد :"كان هناك مدربين من الأرجنتين والبرازيل والتشيك، ولكني طلبت من اللجنة أن نتعاقد مع مدرب عمل في إفريقيا ويملك سيرة ذاتية جيدة".

وواصل :"وضعنا أكثر من اسم من ضمنهم مدربن أجانب وعرب عملوا في إفريقيا، ووجدنا أن موسيماني هو الأفضل وأنا رأيت أنه هو الأفضل ورقم 1 فهو مدرب مستقر وحقق نتائج مميزة في الأندية التي دربها ويملك خبرات كبيرة جدًا".

وزاد :"قمت بالاتصال بموسيماني وكان سعيدًا للغاية بالاختيار ورحب كثيرًا بتدريب النادي الأهلي".

وأشار :"ترحيب موسيماني وطموحه الكبير جلعني أضع الثقة فيه ولكني طلبت منه عدم الحديث في هذا الأمر إلا بعد الحصول على موافقة رئيس صن داونز".

وأردف :"رئيس صن دوانز شخصية رائعة ومحترمة وتعاملت معه في لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي، وهذا هو النادي الأهلي بأنه لا بد من الحصول على موافقة النادي الجنوب إفريقي".

وأشار :"موسيماني أبلغني بأنه حصل على موافقة رئيس صن داونز وبعدما وقعنا العقد، وشعرت بأنه يعرفنا شخصا شخصا ولاعبي أفريقيا".

وتابع :"شعرنا في هذا التوقيت بأنه لن يحصل على وقت كي يتعارف على الكثير، وهذه هي العناصر التي جعلتنا نرشح موسيماني".

وأشار :"مكافأة بطولة الدوري تذهب إلى فايلر، أما دوري أبطال إفريقيا ولقب كأس مصر تذهب إلى موسيماني".

وأوضح :"موسيماني مخلص في عمله وطبيعة أدائه بالجهاز المعاون واللاعبين، وهو يحب كرة القدم جدًا حتى يصل الأمر إلى 24 ساعة".

واختتم :"كنت سعيد للغاية بتحقيق هذه المجموعة من اللاعبين بلقب بطولة إفريقيا، لأنهم كانوا في حاجة كبيرة جدًا لها".

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