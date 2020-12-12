وزيرة التضامن توجه بنقل بائع المناديل ونجلته لـ" دار رعاية" مؤقتًا

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف، بنقل بائع المناديل، ويدعى أحمد ويبلغ من العمر 55 عامًا، وابنته ملك 7 أعوام الذين تم تداول صورتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يفترشان الشارع بلا مأوى، إلى إحدى دور الرعاية بشكل مؤقت، على أن يتم نقلهما غدًا للإقامة بشقة تم التبرع بها من قبل جمعية "وطني أولا بني سويف" بإحدى العمارات بطريق الفيوم، فصلا عن قيام الجمعية بصرف مساعدة شهرية قدرها ألفي جنيه لحين استقرار حالته الاجتماعية.



