هل مسموح للحوامل الحصول على لقاح كورونا.. وزيرة الصحة تجيب (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن لقاح "سينوفارم" من اللقاحات الآمنة في التداول، حيث أنه يعتمد على تقنية الفيروس الميت.





وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه ليس من المفضل أن يحصل الحوامل على اللقاح، والمرضعات، ولكنه أمن على كبار السن، موضحة أن الحصول على لقاح كورونا مجاني واختياري.



