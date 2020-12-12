أسعار الذهب اليوم السبت 12 – 12 – 2020.. وعيار 21 يستقر

أسعار الذهب العالمي:

فيما اصلت أسعار الذهب ارتفاعها لنحو 13 دولارا ًخلال تعاملات امس الجمعة، مع تزايد المخاوف السياسية والاقتصادية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تباطؤ نمو أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بعكس التقديرات.

وتلقت أسعار المعدن الأصفر الدعم مع استمرار هبوط الأسهم الأمريكية للجلسة الثالثة على التوالي.

فيما تزايدت مخاوف البريكست، بعد أن قال رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون إن سيناريو البريكست بدون صفقة تجارية مرجح للغاية.

ولا يزال المستثمرون يترقبون تطورات طرح لقاح كورونا، وكذلك محادثات صفقة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.



