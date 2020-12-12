أسعار الذهب اليوم السبت 12 – 12 – 2020.. وعيار 21 يستقر

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:03 ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الذهب، خلال بداية تعاملات ، اليوم السبت 12 ديسمبر 2020، بعد موجة ارتفعات شهدها طوال ايام الأسبوع الماضي سواء على المستوى المحلى او العالمي مدفوعاً بمخاوف الموجة الثانية لفيروس كورونا وعودة الحرب التجارية الامريكية الصينية.

 


أسعار الذهب اليوم السبت 12 – 12 – 2020.. وعيار 21 يستقر




وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

 

سجل عيار 21 نحو 802 جنيهات للجرام

وسجل عيار 18 نحو 687 جنيها

فيما سجل عيار 24 نحو 916 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6418 جنيها

 فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1832 دولارا للأوقية.

 

 


أسعار الذهب اليوم السبت 12 – 12 – 2020.. وعيار 21 يستقر


أسعار الذهب العالمي:

 

فيما اصلت أسعار الذهب ارتفاعها لنحو 13 دولارا ًخلال تعاملات امس الجمعة، مع تزايد المخاوف السياسية والاقتصادية.

 

وكشفت بيانات اقتصادية عن تباطؤ نمو أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بعكس التقديرات.

 

وتلقت أسعار المعدن الأصفر الدعم مع استمرار هبوط الأسهم الأمريكية للجلسة الثالثة على التوالي.

 

فيما تزايدت مخاوف البريكست، بعد أن قال رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون إن سيناريو البريكست بدون صفقة تجارية مرجح للغاية.

 

ولا يزال المستثمرون يترقبون تطورات طرح لقاح كورونا، وكذلك محادثات صفقة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

 




وبحلول الساعة 3:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.7 بالمائة، أو ما يوازي 13.10 دولاراً ليصل إلى مستوى 1850 دولارا للأوقية.

 

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة إلى مستوى 1845.28 دولار للأوقية.

 

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 90.90.

 

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