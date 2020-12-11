موسيماني: كأس العالم للأندية تحدي كبير للأهلي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أن بطولة كأس العالم للأندية تعتبر تحدي كبير جدًا للفريق الأحمر.

وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :"البطولة تعتبر تحدي كبير لنا وهي تحتاج إلى طريقة مختلفة من الاستعداد".

وتابع :"الفوز بالبطولة ليس سهلا بكل أمانة فهي يتواجد بها مجموعة مميزة من الفرق".

وأشار :"في مصر الأمر يشبه كثيرا جماهير فلامينجو في البرازيل، ووالجماهير تتطالبك بالكثير من البطولات".

وزاد :"علينا أن نكون واقعين وأن ننظر إلى كل مرحلة بما يناسبها".

واختتم حديثه :" وجدت الدعم من الجميع في النادي الأهلي، وأنا مرتاح هنا والأمور في الأهلي على ما يرام".

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