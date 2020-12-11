موسيماني: كأس العالم للأندية تحدي كبير للأهلي

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أن بطولة كأس العالم للأندية تعتبر تحدي كبير جدًا للفريق الأحمر.





وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :"البطولة تعتبر تحدي كبير لنا وهي تحتاج إلى طريقة مختلفة من الاستعداد".





وتابع :"الفوز بالبطولة ليس سهلا بكل أمانة فهي يتواجد بها مجموعة مميزة من الفرق".





وأشار :"في مصر الأمر يشبه كثيرا جماهير فلامينجو في البرازيل، ووالجماهير تتطالبك بالكثير من البطولات".





وزاد :"علينا أن نكون واقعين وأن ننظر إلى كل مرحلة بما يناسبها".





واختتم حديثه :" وجدت الدعم من الجميع في النادي الأهلي، وأنا مرتاح هنا والأمور في الأهلي على ما يرام".