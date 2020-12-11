بلومبرج: الديون العالمية سالبة العائد تتجاوز 18 تريليون دولار

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:47 م
بوابة الفجر
وكالات
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ارتفعت الديون العالمية سالبة العائد أعلى مستوى 18 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق، وفقاً لوكالة “بلومبرج”.

وبلغت القيمة السوقية لمؤشر “بلومبرج” و”باركليز” للديون العالمية سالبة العائد 18.04 تريليون دولار أمس الخميس وهو أعلى مستوى على الإطلاق.


وأشارت البيانات إلى أن العائد على سندات بنحو تريليون دولار تحول إلى النطاق السالب في الأسبوع الجاري، وهو ما يعني أن العائد على 27% من السندات العالمية ذات الدرجة الاستثمارية أصبح دون الصفر.

وبالرغم من أن التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي العالمي في العام المقبل أدى إلى اندفاع المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر المرتفعة مثل الأسهم وديون الشركات فإن الدعم النقدي المستمر من البنوك المركزية والقلق بشأن انتشار فيروس “كورونا” أبقيا اهتمام المستثمرين بالسندات السيادية.

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بلومبرج الديون السالبة الاقتصاد العالمي

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