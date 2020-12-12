وزيرة الصحة: تكرار إصابة المتعافي من الكورونا "وارد" (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن من أصيب بفيروس كورونا من الوارد أن يصاب بالفيروس مرة أخرى، وهناك حالات في مصر والعالم أصيبوا بفيروس كورونا 3 مرات.





وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الإجسام المضادة التي تتولد بالجسم نتيجة الإصابة قصيرة المدى، ومن ثم فاللقاح سيوفر أيضا مناعة قصيرة المدى، منوهة بأن 86% ممن حصلوا على لقاح "سينوفارم" وتعرضوا لفيروس كورونا لم يصابوا.





وأضافت وزيرة الصحة، أن 100% من الـ 14% المتبقيين والذين حصلوا على اللقاح أصيبوا بالكورونا كانت أعراضهم خفيفة.



