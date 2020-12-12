وزيرة الصحة: تكرار إصابة المتعافي من الكورونا "وارد" (فيديو)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:52 ص
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن من أصيب بفيروس كورونا من الوارد أن يصاب بالفيروس مرة أخرى، وهناك حالات في مصر والعالم أصيبوا بفيروس كورونا 3 مرات.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الإجسام المضادة التي تتولد بالجسم نتيجة الإصابة قصيرة المدى، ومن ثم فاللقاح سيوفر أيضا مناعة قصيرة المدى، منوهة بأن 86% ممن حصلوا على لقاح "سينوفارم" وتعرضوا لفيروس كورونا لم يصابوا.

وأضافت وزيرة الصحة، أن 100% من الـ 14% المتبقيين والذين حصلوا على اللقاح أصيبوا بالكورونا كانت أعراضهم خفيفة.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 218 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104499 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 464 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 120611 حالة من ضمنهم 104499 حالة تم شفاؤها، و6877 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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