محمد أنور: سعيد بمسلسل قوت القلوب لأنه شكل درامي جديد بعيداً عن الكوميديا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال الإعلامى د. عمرو الليثى ببرانامجه "واحد من الناس "على شاشة الحياة، أن محمد أنور فنان صاعد استطاع تن يثبت جدراته وأن يكون من نجوم السينما والمسرح خلال فترة قصيرة، ومعه بالتأكيد باقى أعضاء فرقة مسرح مصر وقام بتهنئته على مسلسل قوت القلوب.

وقال أنور أنا سعيد بهذه التجربة وكنت أتمنى أن أقدم دور بعيد عن الكوميديا وأكون فى شكل درامي جديد،
وعندما عرض عليا الدور وافقت وكنت اتطلع إلى نجاحه بالإضافة إلى عرضه على قناة مهمة ساهم بالتأكيد فى نجاحه.

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