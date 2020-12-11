موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ومستلعب مباراة فريق أتلتيكو مدريد ضد نظيره ريال مدريد غدا في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ألفيردو دي ستيفانو.

وستذاع مباراة فريق ريال مدر يد ضد نظيره أتلتيكو مدريد غدا في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN Sports HD 2" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن.

ويحتل نادي أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 26 نقطة بينما يتواجد فريق ريال مدريد في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

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