موعد ومكان إقامة نهائي السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم مسؤولو الإتحاد الإفريقي لكرة القدم مصير مكان وموعد مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي، بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ونهضة بركان المغربي حامل لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد ومكان مباراة السوبر الأفريقي

وقرر الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ومنافسة نهضة بركان حامل لقب الكونفدرالية، فغى النصف الأول من العام الجديد 2021.

وأوضح مسؤولو الكاف أن هذا القرار يأتى على خلفية وجود صعوبات بشأن الاتفاق مع الإتحاد القطرى لكرة القدم، بشأن تنظيم مباراة نهائي السوبر الأفريقي، ما تسبب فى إقرار خوضها فى قطر فى النصف الأول من 2021.

الجدير بالذكر أن الأهلي كان قد حسم لقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب الزمالك، بينما خطف نهضة بركان المغربي لقب كأس الكونفدرالية من أنياب بيراميدز. 

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