موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصير مهاجم الأحمر مروان محسن خلال الفترة المقبلة.





وطالب موسيماني بالتعاقد مع بديل لمروان محسن، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث طالب إدارة القلعة الحمراء بضم مهاجم سوبر لقيادة خط هجوم الأحمر.





يأتي ذلك نظرا لتذبذب مستوى مروان محسن، في ظل دخول الأهلي على مرحلة هامة واللعب في كأس العالم للأندية في شهر فبراير المقبل.





وكان وكيل أعمال مروان محسن، أكد أن النادي الأهلي قام بتفعيل عقده، الذي تم توقيعه قبل بضعة أشهر.





جدير بالذكر أن الأهلي حقق الثلاثية الموسم الماضي، حيث توج بألقاب دوري أبطال إفريقيا، والدوري المصري الممتاز، وكأس مصر.



