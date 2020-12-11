الخطيب يتحدث عن سبب تغيير المدربين في الأهلي خلال الفترة الأخيرة
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:31 م
علي نبوي
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كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن السبب وراء تغيير أكثر من مدرب خلال توليه رئاسة النادي الأحمر منذ عام 2017.
وقال في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي :"تغييرات المدربين جاءت بسبب الظروف التي مر بها الفريق".
وأضاف :"مع المجموعة الجديدة التي تعاقدنا معها تعاقدنا مع لاسارتي لمدة عام، ووجدنا بأن طبيعة الكرة المصرية والإفريقية تحتاج إلى تفكير بشكل مختلف وتعاقدنا مع فايلر"
وتابع :"البعض قلق من التعاقد مع فايلر ورأينا بأنه المناسب واستكمل الموسم بالكامل حتى جاء موضوع كورونا، وهو مرتبط بزوجته وكان في حاجة إلى أن يكون بجوار أسرته".
وأشار :"شعرنا بتشتت ذهن فايلر خلال فترة كورونا ووجدنا بأنه من الأنسب أن يرحل عن النادي".
واختتم :"التعاقد مع موسيماني مشروع للنادي الأهلي، لذلك تعاقدنا معه لمدة موسمين وهو مدرب مميز للغاية".