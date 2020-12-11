الخطيب يتحدث عن سبب تغيير المدربين في الأهلي خلال الفترة الأخيرة

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن السبب وراء تغيير أكثر من مدرب خلال توليه رئاسة النادي الأحمر منذ عام 2017.





وقال في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي :"تغييرات المدربين جاءت بسبب الظروف التي مر بها الفريق".





وأضاف :"مع المجموعة الجديدة التي تعاقدنا معها تعاقدنا مع لاسارتي لمدة عام، ووجدنا بأن طبيعة الكرة المصرية والإفريقية تحتاج إلى تفكير بشكل مختلف وتعاقدنا مع فايلر"





وتابع :"البعض قلق من التعاقد مع فايلر ورأينا بأنه المناسب واستكمل الموسم بالكامل حتى جاء موضوع كورونا، وهو مرتبط بزوجته وكان في حاجة إلى أن يكون بجوار أسرته".





وأشار :"شعرنا بتشتت ذهن فايلر خلال فترة كورونا ووجدنا بأنه من الأنسب أن يرحل عن النادي".





واختتم :"التعاقد مع موسيماني مشروع للنادي الأهلي، لذلك تعاقدنا معه لمدة موسمين وهو مدرب مميز للغاية".



