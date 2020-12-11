مؤمن راضي يلفت الأنظار مع بترول أسيوط بالقسم الثاني

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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نجح لاعب الوسط مؤمن راضي، لاعب فريق بترول أسيوط في قيادة فريقة لتحقيق نتائج إيجابية، في الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني.

ويعد اللاعب من الركائز الأساسية، بالفريق البترولي، حيث شارك في مباريات الموسم الماضي، بجانب تواجدة بصفة أساسية بالموسم الحالي.

ويعد راضي من مواليد 1995 ولعب من قبل في صفوف فريق الواسطى ودمنهور، قبل الإنضمام لبترول أسيوط.

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