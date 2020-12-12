أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف معلومات جديدة عن اللقاح الصيني

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن فاعلية لقاح الفيروس الصينى حوالى 86%، وتلك النسبة هي نسبة جديدة، مؤكدا أن فاعلية لقاح الإنفلونزا تكون من 30 إلى 60%.

وحول الفئات التي ستأخذ اللقاح قال إن الأولوية للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مضيفا: "عدد الأطقم الطبية وكبار السن والأمراض المزمنة فى مصر حسب آخر إحصائية هم حوالى 21 مليون نسمة".

وحول الفئات التي ستأخذ اللقاح قال إن الأولوية للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مضيفا: "عدد الأطقم الطبية وكبار السن والأمراض المزمنة فى مصر حسب آخر إحصائية هم حوالى 21 مليون نسمة".

وتابع أن فاعلية اللقاح لا تظهر إلا بعد أخذ الجرعة الثانية، لافتا إلى أن مناعة هذا اللقاح تستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وتابع أن فاعلية اللقاح لا تظهر إلا بعد أخذ الجرعة الثانية، لافتا إلى أن مناعة هذا اللقاح تستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، أن اللقاح الصينى هو نفس اللقاح الذى كان متواجدا فى مصر وتمت عليه عدد من التجارب، مشيرا إلى أنه يستخدم للحالات الشديدة والمتوسطة.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، أن اللقاح الصينى هو نفس اللقاح الذى كان متواجدا فى مصر وتمت عليه عدد من التجارب، مشيرا إلى أنه يستخدم للحالات الشديدة والمتوسطة.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 218 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104499 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 464 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 120611 حالة من ضمنهم 104499 حالة تم شفاؤها، و6877 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.