الخطيب: لا أحب الظهور الكثير في الإعلام

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إنه لا يحب الظهور الكثير في الإعلام وهي سمة في جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأحمر.

وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :"نحن متواجدين من أجل وضع سياسات عامة وهناك أشخاص أخرين مكلفين بالحديث، نحن نضع سياسات ونتابعها".

وتابع :"على مدار الـ3 سنوات الماضية أعضاء مجلس الإدارة لم يظهروا إلى في مناسبة واحدة أو مناسبتين، وأنا هذه أول مرة بالنسبة لي".

وواصل :"كنت أتمنى أن يكون لقاء اليوم في افتتاح التطوير في القناة لكن الظروف حرمتنا من ذلك".

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