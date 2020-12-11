الخطيب: لا أحب الظهور الكثير في الإعلام
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:25 م
علي نبوي
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قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إنه لا يحب الظهور الكثير في الإعلام وهي سمة في جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأحمر.
وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :"نحن متواجدين من أجل وضع سياسات عامة وهناك أشخاص أخرين مكلفين بالحديث، نحن نضع سياسات ونتابعها".
وتابع :"على مدار الـ3 سنوات الماضية أعضاء مجلس الإدارة لم يظهروا إلى في مناسبة واحدة أو مناسبتين، وأنا هذه أول مرة بالنسبة لي".
وواصل :"كنت أتمنى أن يكون لقاء اليوم في افتتاح التطوير في القناة لكن الظروف حرمتنا من ذلك".
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