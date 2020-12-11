الخطيب يكشف كيف حقق الأهلي الثلاثية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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شرح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الطريقة التي بنى بها فريق الكرة بالنادي الأحمر حتى الوصول إلى التتويج بلقب الثلاثية.

وقال الخطيب في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي:" نعمل منذ فترة طويلة، فتولينا المهمة في ديسمبر من عام 2017 وكان هناك قوام فريق متواجد وكان لا بد من الحفاظ عليه بالإضافة إلى تدعيم صفوف الفريق في يناير 2019".

وأضاف :"شخصية البطل تحتاج إلى نوعية لاعبين معينين وبالتالي فالظروف جعلتنا نستكمل البطولات حتى شهر يناير من عام 2019".

وأوضح :"الأهم من هذا كله هو دعم جمهور النادي الأهلي وأكسبتهم الخبرات من خلال ردود أفعالهم، وكان هناك أسباب لا أريد الحديث فيها بعد خسارة لقبين بعد الوصول للنهائي".

وأشار :"في المباراة النهائية أشكر لاعبي الأهلي والزمالك والدولة المصرية على استضافة المباراة واللاعبون قدموا مباراة كبيرة".

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