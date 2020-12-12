المفتي: ضرب النساء ظاهرة غريبة وتتنافى مع الأخلاق (فيديو)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:10 ص
شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية
هدى عبدالرازق
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قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن ضرب النساء ظاهرة غريبة وعجيبة، تتنافى مع الأخلاق والنص الشريف «وَعَاشِرُوهُنَّ بالْمَعْرُوفِ».

وتابع "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، نريد أن يعود الدفء إلى الأسرة في مجال العلاقات البينية بين كل أفرادها.

وأضاف مفتي الديار المصرية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحد قط بيده، إلا أن يكون في ميدان الجهاد، مشيرا إلى أن النبي كان عونا لزوجاته ويقوم على خدمة أهله

وأردف: الرجولة عون واحتواء واعتناء لمن يعيش معك في البيت من الأبناء والزوجة.

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